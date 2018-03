Stekker uit Dodendraad na vandalisme OOK UNIEK BORD UIT EERSTE WERELDOORLOG GESTOLEN KRISTOF PIETERS

23 maart 2018

02u30 0 Sint-Gillis-Waas De vzw VriendenKling trekt de stekker uit de Dodendraad na aanhoudend vandalisme op de site van het openluchtmuseum Klingspoor. De reconstructie van de elektrische draadversperring uit WOI trekt heel wat bezoekers, maar jammer genoeg ook mensen met slechte bedoelingen.

In 2015 was het precies honderd jaar geleden dat de Duitsers een elektrische draadversperring plaatsten tussen België en het neutrale Nederland. Die draad maakte in onze regio vele slachtoffers. Om de gruwel van de Eerste Wereldoorlog te herdenken, werd in De Klinge een deel van de draadversperring gereconstrueerd. Het unieke aan de opstelling was dat bezoekers zelf de oversteek konden wagen. Er stond weliswaar geen hoogspanning op de draad, maar als men de draden aanraakte, ging er wel een alarmsirene af.





Duizenden bezoekers

"Er zijn al duizenden bezoekers langsgeweest maar jammer genoeg zien we geen andere keuze dan de stekker er nu uit te trekken", zegt Eric De Keyzer, bestuurslid bij de vzw VriendenKling. "De reden is het aanhoudend vandalisme. Het is echt dweilen met de kraan open. Ik denk dat de Dodendraad gemiddeld om de twee weken hersteld moet worden. Zelf ben ik al meer dan honderd keer opgebeld omdat er kattenkwaad was aangericht of erger."





Sabotage

De Keyzer wijst niet alleen jongeren met de vinger. "Die hebben ongetwijfeld ook een aandeel in het vandalisme, maar sommige schade is zeker toegebracht door volwassenen. We mogen gerust spreken van sabotage. Draden worden op vernuftige manier aan elkaar gekoppeld waardoor de sirene dag en nacht blijft loeien. Ik begrijp niet wat iemand bezield om zoiets te doen."





Intussen is ook een waardevol object gestolen. "We hadden een authentiek bord van de Dodendraad waarbij in het Nederlands en in het Duits werd gewaarschuwd voor de hoogspanning en het levensgevaar dat iemand liep als men de draad zou aanraken. We hebben altijd verzwegen dat dit bord dateerde uit de Eerste Wereldoorlog, maar recent is het jammer genoeg vermeld in een publicatie. Korte tijd later werd het vakkundig gedemonteerd en gestolen, wellicht door een verzamelaar van oorlogsmemorabilia."





Het is met spijt in het hart dat de vzw VriendenKling de installatie nu volledig laat afkoppelen. "Maar we kunnen niet anders", zucht De Keyzer. "Het is een lopende rekening om telkens weer alles te herstellen. Het stoot me echter vooral tegen de borst dat men zo weinig respect toont tegenover een monument dat zoveel oorlogsleed vertegenwoordigt. Heel wat vrijwilligers hebben er enorm veel energie in gestoken en we krijgen niks dan lovende reacties van bezoekers. Die moeten nu boeten door het werk van een handvol vandalen."