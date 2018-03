Steen door raam 17 maart 2018

Dieven hebben donderdagavond geprobeerd in te breken in een woning in de Heerweg in Sint-Gillis-Waas. De bewoonster was aan het rusten toen zij een luide knal hoorde. De dieven hadden een steen door een raam gegooid. De bewoonster stak het licht aan waardoor de dieven opgeschrikt werden en op de vlucht sloegen. (PKM)