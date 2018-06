Startpremie voor beginnende opvanginitiatieven 13 juni 2018

De gemeente heeft beslist om de startpremie voor beginnende kinderbegeleiders uit te breiden naar zelfstandige opvanginitiatieven. "We waarderen de enthousiaste inzet van kinderbegeleiders





die elke dag kinderen opvangen", zegt schepen Marita Meul. "Al zeven jaar krijgt elke kinderbegeleider aangesloten bij de Kinderopvangdienst Gezinsbond een starttoelage van 300 euro. Intussen is het kinderopvanglandschap echter aan het veranderen en komen er steeds meer zelfstandige opvanginitiatieven bij en we vinden dat die ook moeten kunnen genieten van deze startpremie." (PKM)