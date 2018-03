Sportmix terug van start 13 maart 2018

Morgen gaat de Sportmix terug van start. De eerste editie vindt plaats op en rond het speelterrein in de Hoge Rode Moer (De Klinge). Alle kinderen van 6 tot en met 14 jaar zijn tussen 14 en 16 uur welkom om buiten te komen spelen. Om de 14 dagen stelt Sport en Jeugd van Sint-Gillis-Waas een heuse sport- en spelkoffer samen en trekt de dienst naar een speelterrein in één van de deelgemeenten volgens een doorschuifsysteem. Het doel van de Sportmix is om de kinderen meer te laten buitenspelen en de buurt dichter bij elkaar te brengen. De Sportmix is volledig gratis, er is voldoende begeleiding. Bij slecht weer gaat de Sportmix gewoon door, maar wordt er eerst afgesproken aan het speelterrein. Daarna gaan de deelnemers naar de dichtstbijzijnde sporthal om daar de activiteiten verder te zetten. Morgen is sporthal Molenberg de locatie bij slecht weer. (PKM)