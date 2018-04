Sporting organiseert steakfestijn 13 april 2018

Voetbalclub Sporting Sint-Gillis-Waas organiseert op zaterdag 28 april een steakfestijn. Iedereen is welkom om steak te komen eten à volonté met friet, groenten en koude en warme sauzen. De deelnameprijs bedraagt 20 euro voor een volwassene. Kinderen tot en met 13 jaar betalen 10 euro en krijgen friet met twee curryworsten. Er is ook een visalternatief beschikbaar met een zalmpapillot. Inschrijven kan uiterlijk tot maandag 23 april. Na afloop is er nog een party met een optreden van Stefan Edwards. Kaarten kan je bestellen bij Danny Blommaert op het telefoonnummer 0475/84 52 98, of bij Filip Ruymbeke van café bij Fille in 't Park op het telefoonnummer 0473/83 95 62. (PKM)