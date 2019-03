Sporthal Molenberg krijgt energiezuinige LED-verlichting Kristof Pieters

12 maart 2019

17u13 0 Sint-Gillis-Waas In sporthal Molenberg wordt de huidige verlichting vervangen door energiezuinige LED-verlichting. De investering zal op 15 jaar terugverdiend zijn.

In het elektrisch verbruik van het gebouw bedraagt het aandeel verlichting ongeveer 35 à 45% van het totale verbruik. Het vervangen van de huidige verlichting betekent dus een behoorlijk daling van het energieverbruik en de bijhorende CO2-uitstoot. Fluvius maakte een gedetailleerd advies op voor het vervangen van de verlichting in sporthal Molenberg in De Klinge. Het gaat om een investering van bijna 76.000 euro waardoor er jaarlijks de helft minder CO2 zal uitgestoten worden, ofwel zo’n 3,83 ton per jaar. De investering is op 15 jaar terugverdiend. Naast het afbreken en vervangen van de armaturen zal er ook een aan- en afwezigheidsdetectie worden geplaatst zodat de verlichting niet nodeloos blijft branden. Na de sporthallen van De Gavers en De Zandloper is dit het derde gemeentelijke gebouw waar een zogenaamde ‘relighting’ wordt uitgevoerd. Dit project werd ook uitgekozen door de inwoners van Sint-Gillis-Waas in het kader van de campagne Stroomversnellers.