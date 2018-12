Spoorwegpad vanaf 6 december onderbroken JVS

05 december 2018

15u09 0 Sint-Gillis-Waas Het spoorwegpad tussen de Stationsstraat en Aststraat in Sint-Gillis-Waas is door werkzaamheden vanaf morgen een week onderbroken. Fietsers kunnen een omleiding volgen.

Een aannemer voert in opdracht van het gemeentebestuur een rioleringsproject uit voor het afkoppelen van de Dorpsbeek en het afwerken van het rioleringsstelsel. Van donderdag 6 december tot vrijdag 14 december voert de aannemer werkzaamheden uit op het spoorwegpad tussen de Stationstraat en Aststraat. Uitsluitsel is er nog niet, maar de werken zullen vermoedelijk klaar zijn op 14 december.

Het fietspad zal afgesloten worden en de fietsers worden omgeleid via de Stationstraat, Gaversstraat en Aststraat. De omleiding loopt in beide richtingen.