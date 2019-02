Speciale eenheden overmeesteren gewapende man Kristof Pieters

27 februari 2019

11u33 0 Sint-Gillis-Waas In de Zandstraat in Sint-Pauwels was woensdagochtend even opschudding toen plots speciale eenheden van de politie de N403 afsloten voor alle verkeer en een flatgebouw omsingelden. Er werd een gewapende man overmeesterd. Het ging om een radeloze man die dreigde zichzelf iets aan te doen.

De hulpdiensten kregen woensdagochtend rond half elf een melding van een man die zich in een appartement bevond in de Zandstraat. De man verklaarde dat hij gewapend was en dreigde ermee zichzelf door het hoofd te schieten. De hulpdiensten namen geen enkel risico en besloten de buurt te ontruimen en sloten ook de N403 af voor alle verkeer. “Er zijn speciale eenheden van de politie ter plaatse gekomen omdat die toevallig in de buurt waren voor een oefening in de gevangenis van Beveren”, zegt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). De situatie was snel onder controle. Er werd geen enkel schot gelost. “De man bleek zich niet te verzetten en heeft zijn wapen meteen afgegeven. Meteen daarna is de provinciale baan terug opengesteld voor het verkeer. Gelukkig is alles dus goed afgelopen.”

De man werd meegenomen voor verhoor. Het is nog niet duidelijk wat hem precies bezielde.