Spaanse sportjournalist maakt biografie over wielerbroers De Loor 28 april 2018

Een Spaanse sportjournalist heeft een boek geschreven over de boers Gustaaf en Alfons De Loor uit De Klinge. Juanfran De La Cruz vond het ongepast dat over alle grote winnaars van de Ronde van Frankrijk, de Ronde van Italië of de Ronde van Spanje werken zijn gepubliceerd, behalve over de broers De Loor van De Klinge. Hij stelde een boek samen van 167 pagina's over de gebroeders Gustaaf en Alfons De Loor van De Klinge die in 1936 eerste en tweede waren in de einduitslag. Een resultaat dat nog nooit werd geëvenaard. Straffer nog, Gustaaf won zowel de eerste als de tweede Ronde van Spanje. De twee renners kregen hiervoor nooit de erkenning. Ze fietsten een hele palmares bij elkaar, maar haalden nooit de wielerboeken. Dat wou de spaanse wielerjournalist rechtzetten. Voor het boek correspondeerde hij uitgebreid met onder meer Eric De Keyzer. Die interviewde de broers ooit voor de radio en hield ook al een expo over de twee renners. Het boek is meer dan een opsomming van hun wielerexploten. Vooral Gustaaf De Loor kende een bijzonder leven. Na zijn wielercarrière werd hij krijgsgevangene genomen in WOII. Daarna trok hij naar Amerika waar hij meewerkte aan de eerste maanlanding. Het boek werd in Spanje bekroond op een wedstrijd over cyclisme. De Spaanse jury kreeg 25 werken binnen en vond het boek over de broers De Loor het meest beklijvend. Juanfran De La Cruz hoopt dat het ook vertaald zal worden in het Nederlands. Uitgever Eneko Garate gaf in Antwerpen alvast een Spaanse versie van het boek aan Roza Buys, de weduwe van Gustaaf De Loor. (PKM)