Snelheidsbeperking door slechte weg NOG MAAR 50 KILOMETER PER UUR OP N403 KRISTOF PIETERS

04 april 2018

02u56 0 Sint-Gillis-Waas De gemeente heeft gisteren bij hoogdringendheid een snelheidsbeperking ingevoerd voor de Zandstraat (N403). De gewestweg ligt er zo slecht bij dat de veiligheid in het gedrang kan komen. Een nieuwe laag asfalt komt er vermoedelijk pas in augustus.

De N403 is topfavoriet voor de titel van 'slechtste baan van het Waasland'. Vooral in het deel van de Zandstraat is de situatie problematisch. De weg is er op heel wat plaatsen aan het afbrokkelen, waardoor zelfs de stalen netten van de fundering bloot komen te liggen. Het actiecomité Sinpals heeft langsheen het traject zwarte vlaggen laten uithangen. De bewoners zijn het wachten namelijk beu. Door het zwaar verkeer is de gewestweg een lappendeken van putten en opgelapte stroken.





Veiligheidsredenen

Groen legde op de gemeenteraad een voorstel op tafel om een voorlopige snelheidsbeperking in te voeren tussen het kruispunt van de Vosdreef en Schoenen Molders.





"We moeten immers niet wachten tot de toestand nog erger wordt en een snelheidsbeperking om veiligheidsredenen, kan de gemeente zonder toestemming van het gewest invoeren", motiveert Herwin De Kind. Zijn oproep viel niet in dovemansoren. Gisteren voerde de gemeente de snelheidsbeperking van 50 km/uur in voor dit stuk van de Zandstraat. "Ik kan als burgemeester dit voorstel alleen maar verdedigen", zegt Chris Lippens (CD&V). "De snelheidsbeperking vermindert ook de overlast. Door de putten zijn er immers trillingen en is er lawaai bij omwonenden, vooral als er vrachtwagens passeren."





Nieuwe toplaag

De snelheidsbeperking is tijdelijk, want de gemeente gaat er vanuit dat de werken in augustus zullen starten. Er zal dan door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een nieuwe toplaag in asfalt worden aangebracht.





"In afwachting van de wegenwerken zal AWV wel regelmatig de kiezelvorming laten wegvegen op het fietspad", vult Lippens aan. "We gaan met AWV samenzitten om te vragen hoe ze de werken gaan aanpakken, want we willen niet dat er met een extra laag asfalt op de weg het niveauverschil met het aanpalende fietspad te groot zal worden."





Op een definitieve heraanleg is het nog wachten tot 2020 of 2021. Dan volgt een volledige herinrichting tussen de Vosdreef en de grens met Kemzeke en komen er gescheiden en verhoogde fietspaden. Intussen heeft minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) al laten weten dat hij een verbod voor doorgaand vrachtverkeer wil steunen. Dat is ook een vraag van de bewoners langs de N403.





"Uiteraard willen we het doorgaand vrachtverkeer bannen dat zich een weg zoekt tussen de E34 en E17", zegt Lippens. "Maar een algemeen tonnageverbod is geen optie aangezien er heel wat bedrijvigheid is langsheen de N403 en ook de kmo-zone van Stekene nog bereikbaar moet blijven. We moeten dus eerst alle factoren goed onder de loep nemen en kijken hoe we zo'n verbod voor vrachtverkeer kunnen afstemmen op ons eigen mobiliteitsplan."