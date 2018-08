Sint-Gillis-Waas sluit zich aan bij Statiegeldalliantie 20 augustus 2018

Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas heeft zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Deze alliantie is een samenwerking van verschillende bedrijven, overheden, milieuorganisaties en andere organisaties die de strijd willen aangaan met de grote hoeveelheden zwerfvuil. De verschillende partners van de alliantie zijn ervan overtuigd dat het invoeren van statiegeld op petflessen en drankblikjes een groot deel van het zwerfvuilprobleem kan helpen oplossen. Aangezien het schepencollege zich al in de zomer van 2017 uitte als voorstander van de invoering van statiegeld, was de aansluiting bij deze alliantie een logisch gevolg. Het schepencollege hoopt hiermee een signaal te geven aan de hogere overheid dat er dringend werk moet worden gemaakt van een aangepast beleid rond de zwerfvuilproblematiek. (PKM)