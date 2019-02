Sint-Gillis-Waas in de ban van flyer over ‘mollenplaag’ Kristof Pieters

18 februari 2019

17u31 0 Sint-Gillis-Waas Een iewat mysterieuze flyer gaat in Sint-Gillis-Waas over de tongen. In de flyer die huis-aan-huis werd bedeeld wordt meegedeeld dat er een ‘mollenplaag’ op komst is.

Inwoners worden in het pamflet opgeroepen om het ‘actiegebied’ van de mol in kaart te brengen en hem proberen in de val te lokken. Op de flyers staat geen afzender, maar er is wel een verantwoordelijke uitgever vermeld in Vilvoorde. Volgens sommige inwoners gaat het vermoedelijk om een mediacampagne voor het nieuwe seizoen van het populaire tv-programma De Mol en denken ze dat er wellicht iemand uit onze regio bij de kandidaten is. Velen hebben de folder al erg aandachtig uitgevlooid en gezocht naar aanwijzingen. Zo staat er in de flyer dat men de mol kan ontmoetingen met tuinplanten als Sint-Pieterskruid en Magdalenarozen. Dit zou volgens iemand op Facebook een hint zijn naar twee ‘mollen’ uit de vorige seizoenen: namelijk Pieter en Magda. Ook de ‘schrijffout’ in de aanspreking is volgens sommige een ludieke zinspeling. Er wordt namelijk gesproken over Sint-Gilles-Waas in plaats van Sint-Gillis-Waas. Enkele zien daarin een knipoog naar Gilles De Coster, presentator van De Mol. Andere zien een verwijzing naar Gilles Van Bouwel, ook al de mol in een vorig seizoen. Op de flyer staat wel een gsm-nummer, maar wie naar dit nummer belt, wordt voorlopig niet veel wijzer en krijgt enkel de boodschap ‘je weet niets’ te horen.