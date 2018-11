Sint-Gillis-Waas doet Bevrijdingsfeesten na 100 jaar nog eens over Retrobal in spiegeltent en bevrijdingsstoet door centrum Kristof Pieters

15 november 2018

14u05 0 Sint-Gillis-Waas Het is exact honderd jaar geleden dat Sint-Gillis-Waas bevrijd werd van het juk van de Duitse bezetter. Dat ging in 1918 uiteraard gepaard met een groot volksfeest. Dit weekend wordt dat feest nog eens overgedaan in een fraaie spiegeltent op het Omer De Meyplein met een heuse bevrijdingsstoet door het centrum als apotheose. De gemeente doet een warme oproep aan het publiek om de outfit aan te passen aan de tijdsgeest van begin vorige eeuw.

De spiegeltent staat sinds deze week al opgesteld en ook de bezoekers van de festiviteiten zijn er klaar voor. Tijdens twee druk bijgewoonde workshops kon iedereen enkele populaire dansen uit de tijd van toen onder de knie krijgen. Het resultaat hiervan kan men al meteen bekijken bij de start van de Bevrijdingsfeesten op vrijdag 16 november. In de spiegeltent is er dan een echte ‘Dans matinee’. Uiteraard waren er honderd jaar geleden nog geen mengpanelen dus is er voor deze middag gekozen voor een heuse ‘Grammofoon DJ’. Die brengt een bijzondere collectie 78 toeren plaatjes en twee originele hoorngrammofoons mee. De deuren zijn open van 14 tot 17 uur. Kaarten kosten aan de kassa 5 euro.

De spiegeltent gaat om 20 uur ’s avonds terug open met een optreden door Volkskunstgroep Drieske Nijpers. Zij brengen voor de gelegenheid een aangepast programma dat het publiek helemaal meeneemt naar de sfeer van Den Grooten Oorlog. Iedereen is welkom in het Dorpscafé. Zowel binnen in de spiegeltent als op het buitenterrein worden animatie en tap voorzien.

In de tent kunnen de gesmeerde kelen meezingen tijdens het ‘café Chantant’ of genieten van volkse liederen, gebracht door ‘Vrij Spel’.

Op het overdekte én verwarmde buitenterrein wordt een authentiek draaiorgel geplaatst waardoor men ook buiten kan genieten van een nostalgische sfeer. Het gemeentebestuur doet ook een warme oproep naar bezoekers om gekleed te komen in een outfit die is aangepast aan de tijdsgeest van begin vorige eeuw. De toegang voor het avondprogramma is trouwens volledig gratis.

Er is ook aan de kleinsten gedacht bij deze festiviteiten. Zaterdag 17 november brengt Poppentheater Pedrolino de voorstelling ‘Een springlevend sprookjesboek’. Met jaarlijks zowat 300 voorstellingen en is het Gentse gezelschap een van de meest actieve poppentheaters in ons land. Kaarten kosten 4 euro aan de kassa. De voorstelling start om 10.30 uur. In de namiddag gaat het er terug heel volks aan toe in de spiegeltent want tussen 14 en 17 uur kan men er drie authentieke volkssporten gaan beoefenen: kaarten, tritsen en gaaibollen. Om 20 uur is de big band ’t Mouvement te gast met een dansconcert vol swingklassiekers. Stilzitten is geen optie, niet alleen omdat er geen stoelen zijn, maar vooral omdat de dansvloer lonkt. Het concert is helaas intussen volledig uitverkocht.

Zondag 18 november mag de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Sint-Gillis-Waas en Muziekvereniging De Klinge de spiegeltent vullen met sfeervolle muziek terwijl het publiek kan genieten van een aperitief. Dit van 10.30 tot 12 uur en geheel gratis.

Om 14.30 uur is er een Bevrijdingsstoet als apotheose. Na de Eerste Wereldoorlog was het gebruikelijk dat bevrijde steden en gemeenten het einde van de oorlog vierden door een ‘bevrijdingsstoet’ te organiseren. In bevrijdingsstoeten werden er taferelen uit de geschiedenis uitgebeeld. Dit is dan ook exact wat inwoners en verenigingen dit keer zullen doen.

Langs het traject in de centrumstraten kan je genieten van een bevrijdingsstoet anno 1918. “Voel de opluchting die de Sint-Gillissenaren 100 jaar geleden ook voelden en vier nadien mee wanneer een volksfeest losbarst op het Burgemeester Omer De Meyplein”, besluit feestsschepen Wilbert Dhondt.

Meer info of tickets: 03 229 02 00, cultuur.toerisme@sint-gillis-waas.be