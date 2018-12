Sint-Cecilia decoreert verdienstelijke leden Kristof Pieters

09 december 2018

17u59 0

Tijdens het afgelopen Ceciliafeest van de koninklijke harmonie Sint-Cecilia Sint-Gillis-Waas werden verschillende leden gedecoreerd. Willy Van Bogaert ontving de Gouden Medaille Der Kroonorde en Etienne Martens mocht het ereteken de Gouden Medaille Der Orde Van Leopold II opspelden. Christine Cerpentier kreeg het robijnen ereteken voor 40 jaar muzikant. Voor 60 jaar lidmaatschap was er een diamanten ereteken voor Antoine Goossens en voor 25 jaar dienst kreeg Marc Van Steenbergen een zilveren ereteken. Tot slot was er voor Lina De Witte, Jasper Vlaminck en Sarah Wielandt nog een decoratie omdat ze vijf jaar muzikant zijn. Tegelijk was er ook een voorzitterswissel. Marc Van Steenbergen gaf na 10 jaar de fakkel door aan Romain Meersschaert. Marc Van Steenbergen ontving van de nieuwe voorzitter de titel van ere-voorzitter.