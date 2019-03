Sinpals krijgt ‘Grote lenteschoonmaak’ Kristof Pieters

31 maart 2019

23u59 7 Sint-Gillis-Waas Meer dan tweehonderd vrijwilligers hebben zondag de handen uit de mouwen gestoken om zwerfvuil te verzamelen in Sint-Pauwels. Er werden heel wat vuilniszakken gevuld.

De ‘Grote Lenteschoonmaak van Sinpals’ was een initiatief van het actiecomité Veilig Sinpals in samenwerking met de Gezinsbond, Gezinssport Vlaanderen, KWB, Femma, Okra, Scouts Mgr. Bermijn, kleuterschool Pieternel en het oudercomité van De Zandloper. Veilig Sinpals had ook alle gemeenteraadsleden uitgenodigd om te komen meehelpen en zo in de praktijk de afvalproblematiek te ervaren. 10 van de 25 gemeenteraadsleden grepen deze kans.

“We zijn zeer tevreden met de opkomst van een 50-tal burgers naast de 140 leden van Scouts en Gidsen Bermijn,” zegt Wendy Maes van Veilig Sinpals. “Ik denk dat we van een zeer geslaagde editie kunnen spreken die zeker voor herhaling vatbaar is, al hoop ik dat onze gemeente nu wel een tijdje proper blijft. Terwijl de gemeente twee keer per jaar het zwerfvuil laat opruimen, is het ongelofelijk hoeveel afval we toch nog verzameld hebben. Het gaat vooral om sigarettenpeuken, glas, zakjes van snoep en chips, blikjes en plastiek flessen maar ook autobanden, een kapotte TV, een frietpot, vuilniszakken en wieldoppen werden aangetroffen in de bermen.

Met deze actie wil Veiling Sinpals niet alleen het afval uit de omgeving halen, maar ook mensen sensibiliseren om het er niet meer te gooien. “Een autoband sukkelt immers niet uit zichzelf in de gracht”, vervolgt Wendy. “Misschien is het ook een stimulans om wat vaker afval op te ruimen. We schonken dan ook heel graag de grijpstokken die we via ‘Mooimakers’ hadden ontvangen aan de deelnemers die dit wensten. We hopen dat we met deze actie ons gemeentebestuur ook kunnen aanzetten tot een echt afvalbeleid. Meer vuilnisbakken, camera’s, een hogere pakkans op sluikstorten en een betere ondersteuning aan burgers en verenigingen die zelf het afval willen aanpakken staan hierbij op ons verlanglijstje.”

Maandag gaan ook nog zo’n 80 kleutertjes van Vrije kleuterschool Pieternel aan de slag om zwerfvuil op te ruimen.