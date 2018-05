Sinpals heeft eigen buurtinformatienetwerk 16 mei 2018

0

In september vorig jaar werd in Sint-Gillis-Waas het eerste charter voor de oprichting van een buurtinformatienetwerk (BIN) ondertekend dat een oogje in het zeil houdt in Meerdonk. Nu werd het charter van het tweede buurtinformatienetwerk, BIN Sint-Pauwels, ondertekend. De lokale coördinator is Jo Coenen. "Dit nieuwe buurtinformatienetwerk komt er op initiatief van de inwoners van Sint-Pauwels", vertelt burgemeester Chris Lippens. "Ik ben zeer tevreden dat we nu een tweede buurtinformatienetwerk hebben. BIN's verhogen het algemene veiligheidsgevoel en bevorderen de sociale controle."





(PKM)