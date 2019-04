Secret Garden Gin met moerbei als ‘geheime’ ingrediënt Kristof Pieters

10 april 2019

13u55 2 Sint-Gillis-Waas Tuinaannemer Bart Verelst uit Meerdonk en traiteur Paul Delil uit Aalst hebben een nieuwe gin op de markt gebracht. Vorig jaar lanceerde het duo de ‘Garden Gin’ met eetbare bloemen als hoofdingrediënt. Voor de opvolger, de ‘Secret Garden Gin’, werd daar een uniek ingrediënt aan toegevoegd: de moerbei.

Paul Delil en Bart Verelst leerden elkaar kennen bij de pre-selecties van ‘Het Goede Leven’, een veel bekeken televisieprogramma op één met presentator-tuinier Wim Lybaert. Vorig jaar zochten de twee elkaar terug op en besloten ze samen een gin op de markt brengen. Voor de Garden Gin werden er 39 soorten eetbare bloemen, kruiden en groenten geselecteerd. De gin gaat vlot over de toonbank en een opvolger kon dus niet uitblijven. De ‘Secret Garden Gin’ is gemaakt op basis van 40 verschillende soorten botanicals die door Bart en Paul biologisch worden geteeld. Voor het extra en unieke ingrediënt trokken ze naar een ‘geheime’ tuin in Aalst. Het gaat om de moerbeituin van Willy Keymeulen, een verborgen pareltje in Vlaanderen. “De bes van de zwarte moerbeiboom is verwerkt in deze gin”, zegt Bart. “Het resultaat is een gin met een verbazend zachte smaak op basis van fruit en kruiden.”

