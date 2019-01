Schurftbesmetting in woonzorgcentrum onder controle Kristof Pieters

31 januari 2019

14u24 0 Sint-Gillis-Waas De uitbraak van schurft in het woonzorgcentrum De Kroon in Sint-Gillis-Waas is onder controle. De beschermings- en isolatiemaatregelen in de betrokken afdeling zijn opgeheven nadat alle bewoners en de voltallige personeelsequipe een preventieve behandeling kregen.

De scabiësbesmetting was vorige week uitgebroken in dienst 3 in de nieuwe vleugel van het woonzorgcentrum. Afgelopen vrijdag kreeg iedereen een integrale behandeling. In principe is hiermee aan alle verplichtingen voldaan maar maandag krijgen alle bewoners en het personeel nog een tweede behandeling. “Dit is louter preventief omdat het gaat om een kleine, dichte leefgemeenschap en we absoluut geen herbesmetting willen riskeren”, zegt coördinator Zorg Carine Thyssen. Na de behandeling van maandagnamiddag zal iedereen gewassen kledij dragen, in een volledig ververst bed gaan slapen, maar ook risicovrij schoeisel of antislipsokken krijgen. Dinsdag wordt het tweede deel van de behandeling gedaan. Vanaf woensdag 6 februari is de behandeling in principe beëindigd en kan familie opnieuw op bezoek komen.

