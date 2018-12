Schouwbrand doet televisietoestel vuur vatten Kristof Pieters

02 december 2018

Zaterdagavond om 18.45 uur moesten de brandweerposten van Stekene en Sint-Niklaas hun Barbara-diner even onderbreken voor een oproep. In de Koning Boudewijnlaan in Sint-Pauwels had een televisietoestel vuur gevat. De bewoners waren zelf aan de slag gegaan met brandblussers en konden zo erger voorkomen in hun woning. Bij aankomst van de brandweer, bleek het eigenlijk te gaan om een schouwbrand. Aangezien de televisie bij de bewoners was ingebouwd in de schoorsteen, ontvlamde het toestel als gevolg van oververhitting.