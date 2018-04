Schenkingen aan het gemeentearchief 12 april 2018

Het gemeentearchief heeft recent twee schenkingen gekregen. Erfpunt schenkt een collectie plannen, kaarten en publicaties van de regio Sint-Gillis-Waas uit de periode van 1961 tot 2007. Marc Bongaerts schonk dan weer een verzameling van familie- en notarisarchief van François Bongaerts, notaris en oud-burgemeester van Sint-Gillis-Waas van 1837 tot 1842. De verzameling bestaat vooral uit brieven en akten opgemaakt eind 18e en 19e eeuw. Een van de mooiste stukken is het bouwplan uit 1882 van de afspanning 'De Oude Kroon' in de Blokstraat. Het Archief zal alles verpakken in zuurvrij materiaal en opslaan in de nieuwe depots van het Administratief en Bestuurscentrum om ze te kunnen gebruiken voor onderzoek en expo's. (PKM)