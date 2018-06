Rusthuisbewoners trekken massaal naar 'pub' BRUIN CAFÉ IN WOONZORGCENTRUM IS SCHOT IN DE ROOS KRISTOF PIETERS

09 juni 2018

02u45 0 Sint-Gillis-Waas Geen saaie cafetaria meer voor de bewoners van het woonzorgcentrum De Kroon. In de nieuwbouw is een heus bruin café ondergebracht. 'De Pub' is een knipoog naar een populair café dat vroeger in de Stationsstraat een populaire trekpleister was.

Het was gisterenmiddag drummen voor een plaatsje in 'De Pub', het bruin café in de nieuwe vleugel van woonzorgcentrum De Kroon. Dat is meteen dan ook het enige punt van kritiek. "Het is hier véél te klein", klinkt het in koor. Het OCMW is zelf wat overdonderd door het succes. "We wilden in de nieuwbouw iets anders dan de traditionele cafetaria en lieten daarom een echt bruin café inrichten", vertelt voorzitter Pascal Buytaert (CD&V). "We hadden wel verwacht dat dit concept zou aanslaan, maar niet dat het zoveel mensen over de vloer zou krijgen."





Uitbaatster Anne-Marie De Loose ruilde de voormalige cafetaria 't Paviljoen voor De Pub en spreekt van een enorm contrast. "Hier hebben mensen het gevoel dat ze in een echt café zitten. We hebben hier een toog met barkrukken en er is een hele ruime kaart. De prijzen zijn ook erg democratisch: voor een pintje of koffie betaal je slechts 1,30 euro en zelfs een Duvel kost hier maar 2,20 euro. We zijn elke dag open van 14 tot 17 uur. 's Avonds gaat het café dicht want het is natuurlijk niet de bedoeling dat de senioren hier een hele dag aan de toog gaan hangen", knipoogt ze.





Knipoog naar het verleden

"Ik heb alleszins al heel wat vaste stamgasten die hier elke dag over de vloer komen. De naam 'De Pub' komt van een erg populair café dat vroeger in de Stationsstraat was gevestigd naast de schutterstoren. De aanpalende cafetaria kreeg de naam 'Plaza' want zo heette destijds de cinema en danszaal die vlak naast 'De Pub' lag. Veel bewoners uit het rusthuis kennen beide zaken nog heel goed. Voor mij is het natuurlijk ook plezanter werken in dit decor, maar het is ook wel een pak harder werken omdat er zoveel volk komt."





Frits Bosteels was gisteren één van de klanten met zijn echtgenote en moeder Maria (93). "Mijn moeder is afkomstig uit De Klinge en woont sinds drie jaar in het rusthuis. De nieuwbouw is een enorme verbetering en dit 'bruin café' is echt wel een originele toets. Ik ken geen enkel ander rusthuis waar zoiets voorhanden is. Het is soms wat drummen voor een plaats, maar dat zorgt er tegelijk voor dat het gezellig is en mensen spontaan een praatje slaan met elkaar."





Gisteren was het niet alleen de opening van de nieuwe vleugel, maar ook van de polikliniek van het AZ Nikolaas die op het gelijkvloers werd ingericht. De bouwwerken zijn nog niet helemaal afgerond. Momenteel is een aannemer bezig met de sloop van de Sint-Helenakliniek. Zodra dit voltooid is, kan de buitenaanleg en parking afgewerkt worden.