Ruiterhof gooit de deuren open 20 juni 2018

Op zondag 24 juni vindt vanaf 14 uur de 'Dag van Ruiterhof' plaats in de Kapelstraat in de Klinge. Residentie Ruiterhof omvat 12 assistentiewoningen (serviceflats) die uitgebaat worden door de Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas. Van 14 tot 17 uur wordt de tuin opengesteld en is iedereen welkom voor een gezellig samenzijn met animatie.





Het optreden van Marco Kimsen is dit jaar de publiekstrekker. Sportievelingen kunnen een spelletje kubb spelen en voor de kinderen is er een springkasteel. Naast een drankje zijn er ook pannenkoeken en ijs te verkrijgen. Op 'Dag van Ruiterhof' kan je kennismaken met de bewoners en de omgeving waar de assistentiewoningen gelegen zijn. De flats zijn niet te bezichtigen, maar hiervoor kan je wel een afspraak maken.





Info via 03 727 14 78 of riet.gillis@welzijnsvereniging.be (PKM)