Rudolf en Leonia vieren briljanten bruiloft 01 maart 2018

Rudolf Ferket (95) en Leonia Van Oirschot (90) hebben hun briljanten bruiloft gevierd. Het koppel huwde op 4 februari 1953 en woont in de Fort Bedmarstraat in De Klinge. Rudolf verdiende de kost als landbouwer, terwijl Leonia zorgde voor het huishouden. Ze hebben zeven kinderen en vijf kleinkinderen. Een delegatie van het gemeentebestuur kwam de jubilarissen in de bloemetjes zetten in feestzaal De Rotonde.





(PKM)