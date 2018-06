Roomanmolen mag open blijven 21 juni 2018

De provincie heeft de historische Roomanmolen laten onderzoeken door experts en beslist dat het monument toegankelijk mag blijven voor publiek. De molen verkeert in een erbarmelijke staat en recent waren er stukken steen en een enorme plank van één van de wieken naar beneden gekomen. De gemeente had daarom een veiligheidsperimeter afgebakend met nadar. Na een inspectie van Monumentenwacht blijkt dat de molen er inderdaad slecht aan toe is maar mits de nodige maatregelen is er geen gevaar voor bezoekers. Gisterenochtend zat de provincie hiervoor samen met de gemeente. Er is beslist dat de perimeter behouden blijft. De molen kan wel nog betreden worden maar dan enkel via de ingang van de achterliggende schuur. De stelling rond de molen MAG niet betreden worden. (PKM)





