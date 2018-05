Roomanmolen dringend aan restauratie toe 30 mei 2018

De Roomanmolen in Sint-Pauwels is dringend aan restauratie toe. Dat zegt schepen Marita Meul (CD&V).





"We dringen reeds vele jaren aan bij de provincie Oost-Vlaanderen op een 'grondige' restauratie van de mooie Roomanmolen. De provincie is eigenaar want de gemeente heeft de molen enkel in bruikleen", legt ze uit. "In een verslag van de provincieraad van november 2014 staat vermeld dat er de nodige kredieten voorzien zijn voor restauratie maar de daaropvolgende jaren heeft hebben we jaarlijks meerdere malen de provincie hieromtrent gecontacteerd en met hen in overleg gegaan. Helaas telkens zonder positief resultaat."





Volgens Meul gaat de toestand van de Roomanmolen intussen drastisch achteruit: loskomende planken van de wieken, losse vallende gevelstenen en dakpannen, waterinsijpeling enzovoort. "We kunnen zelfs spreken van gevaar voor de molenaars en bezoekers", zegt de schepen. "De provincie beschikt met Mola over de nodige expertise en er is in 2018 opnieuw budget voorzien. We hopen dan ook dat men nu eindelijk overgaat tot de hoogdringende restauratie." (PKM)