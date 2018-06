Roomanmolen dringend aan restauratie toe GEVELSTENEN KOMEN LOS, WINDPLANK VALT DOOR DAK ACHTERBOUW KRISTOF PIETERS

13 juni 2018

02u51 0 Sint-Gillis-Waas De historische Roomanmolen verkeert in een erbarmelijke staat. Er vallen stukken steen naar beneden en recent loste er zelfs een enorme plank van één van de wieken. Er werd nu een veiligheidsperimeter afgebakend.

Het gaat van kwaad naar erger met de bekende Roomanmolen. Het geklasseerd monument werd gebouwd in 1847 en is de hoogste stenen windmolen van Vlaanderen. De molen is echter dringend aan restauratie toe. De situatie is zo ernstig geworden dat de gemeente een veiligheidsperimeter heeft moeten instellen. "Er waren al een aantal stukken steen naar beneden gekomen", zegt schepen Marita Meul (CD&V). "Recent is er ook een grote houten plank gelost van één van de wieken. Die heeft zich door het dak geboord van de achterbouw. Dit was voor ons de spreekwoordelijke druppel. We kunnen de veiligheid van bezoekers niet meer garanderen en hebben daarom met nadarhekken een veiligheidsperimeter laten instellen. We mogen niet het risico lopen dat iemand een steen op het hoofd krijgt."





De Roomanmolen is eigendom van de provincie Oost-Vlaanderen en die heeft sinds 2014 al kredieten voorzien voor een grondige restauratie. "Maar jammer genoeg wordt dat geld elk jaar voor iets anders gebruikt, en intussen gaat de toestand van de Roomanmolen zienderogen achteruit", vervolgt Meul. "De provincie krijgt blijkbaar zelfs geen toelage meer van de Vlaamse overheid om haar monumenten te restaureren en daarom heeft men voorgesteld dat wij de molen in erfpacht zouden nemen. We kunnen daar als gemeente echter niet op ingaan. Enerzijds zitten we vlak voor de verkiezingen en weten we niet welke financiële gevolgen dit gaat hebben als ook de gemeente een deel moet bekostigen van de restauratie. Anderzijds kan het dan nog altijd jaren duren tot zo'n restauratiedossier wordt goedgekeurd en zoveel tijd hebben we niet."





Draaidagen stopgezet

De draaidagen van de Roomanmolen zijn intussen tijdelijk stop gezet. "We zaten al met het probleem van de vallende gevelstenen, maar nu is er dus ook een windplank losgekomen en wordt het ook erg gevaarlijk voor de molenaars zelf."





De hoofdingang van de molen blijft voorlopig afgesloten. "De achterbouw, die in concessie werd gegeven aan een brouwerij, kan nog wel gebruikt worden voor feesten, maar dan enkel via de zijtoegang", legt de schepen uit. "We wachten nu een inspectie af van Monumentenwacht. Zij zullen eerst het probleem bekijken van de wieken. Ook het expertisecentrum Mola wordt ingeschakeld. We denken dat het probleem van de afbrokkelende stenen kan opgelost worden als de men de gevel van de molen kan hervoegen en kaleien. Eind deze maand zitten we met de provincie samen. Hopelijk maken ze nu geld vrij, want dit is toch wel hét monument van Sint-Pauwels en het is een doodzonde om het zo te laten verkommeren."