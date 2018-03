Romanie (104) is oudste inwoner 01 maart 2018

In het woonzorgcentrum De Kroon in Sint-Gillis-Waas is bewoonster Romanie De Munck in de bloemetjes gezet. Ze mocht namelijk 104 kaarsjes uitblazen en is hiermee officieel de oudste inwoonster van de gemeente. Zoals de traditie het wil, werd dit uitgebreid gevierd in het woonzorgcentrum. Romanie is geboren en getogen in Sint-Gillis-Waas. Ze woonde samen met haar zus in de Stationsstraat en werkte vroeger in een wasserij. Intussen woont ze al heel wat jaren in het woonzorgcentrum De Kroon. Ze bleef ongehuwd, heeft geen kinderen maar wel negen nichtjes en neven. Enkele van hen kwamen haar 104ste verjaardag meevieren.





(PKM)