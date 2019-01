Rode brievenbus in Reepstraat verdwijnt Kristof Pieters

21 januari 2019

15u07 0 Sint-Gillis-Waas Bpost haalt 1 rode brievenbus weg uit Sint-Gillis-Waas omdat de inwoners ze bijna niet meer gebruiken. Het gaat om de brievenbus in de Reepstraat in Sint-Gillis-Waas.

Ook in andere gemeenten verdwijnen er tussen 26 november en eind maart 2019 rode brievenbussen. Bpost verwijdert de minst populaire bussen als 90% van de omwonenden nog een rode brievenbus vinden in een straal van 500 meter in een stedelijke omgeving. Voor een landelijke omgeving is dat 1.500 meter.

Bpost zag de briefwisseling de laatste 5 jaar met 20 % dalen. Sinds 2004, toen het netwerk van de rode brievenbussen de laatste keer werd aangepast, is het aantal brieven met meer dan de helft gedaald. Zo ontvangt 20 % van de rode brievenbussen minder dan 6 brieven per dag. Het aantal pakjes dat we versturen neemt dan weer fors toe.