Rijverbod voor man die 12-jarige zoon laat sturen 13 juni 2018

De politierechtbank van Sint-Niklaas heeft een 37-jarige man veroordeeld tot een rijverbod omdat hij zijn 12-jarig zoontje had laten sturen met de bromfiets. Het was een patrouille van de politie Waasland-Noord die op 22 juli vorig jaar opmerkte dat niet M.L. uit Kieldrecht maar wel zijn zoontje, dat vooraan tussen zijn benen zat, stuurde met een bromfiets in Sint-Gillis-Waas. De agenten maakten rechtsomkeer om de bromfiets aan de kant te zetten. De vader probeerde nog snel van plaats te wisselen, maar dat pakte niet. De man werd gedagvaard en moest zich verantwoorden in de politierechtbank. Daar werd hij veroordeeld tot een rijverbod van een maand en een geldboete van 800 euro. (PKM)