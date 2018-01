Reorganisatie van buitenschoolse kinderopvang 02u48 0

Het gemeentebestuur organiseert al vele jaren, via de Landelijke Kinderopvang Stekelbees, buitenschoolse kinderopvang in de gemeente. Vanaf 8 januari zal de opvang voor de kerngemeente Sint-Gillis-Waas wijzigen. De kinderen van Het Kompas én alle kinderen die lange opvang nodig hebben worden vanaf dan verwacht in de nieuwe opvang 't Kuipertje in de Kard. J. Cardijnstraat 1 (ingang kant Kuipersdreef). In de scholen Klimop en Sterappel wordt enkel één uur kortopvang georganiseerd.





(PKM)