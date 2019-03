Reglement verbiedt het maken van opnames in gemeenteraad Kristof Pieters

04 maart 2019

18u12 0 Sint-Gillis-Waas De N-VA-fractie in Sint-Gillis-Waas kan zich niet verzoenen met het nieuw huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Daarin staat namelijk dat er op geen enkele manier geluids-, beeld- of andere opnames gemaakt mogen worden van de gemeenteraad.

“Net op het moment dat vele steden en gemeenten hun gemeenteraad live uitzenden via internet, op het moment dat er terecht wordt geprobeerd om de politiek dichter bij de burger te brengen en de transparantie van de politieke besluitvorming te verhogen, beslist Groen-s.pa en CD&V om helemaal het tegenovergestelde te doen: er mag niets opgenomen laat staan verspreid worden”, reageert fractieleider Koen Daniëls boos.

Volgens het gemeentebestuur kunnen zulke opnames echter niet gemaakt worden omwille van de privacywetgeving. Daniëls betwist die redenering. “De openbaarheid van de gemeenteraad is zelfs ingeschreven in de grondwet en hierdoor is het een publieke plaats en politici zijn publieke figuren en moeten ook geen toestemming geven. Het aanwezige publiek komt als ‘menigte’ op deze publieke plaats in beeld en moet bijgevolg ook geen toestemming geven. We zouden daarmee trouwens geen unicum zijn want in het parlement wordt alles ook live uitgezonden en ook de livestreams van steden als Gent of Koksijde zouden dan allemaal illegaal zijn. Als N-VA fractie hebben we er alvast geen enkel probleem mee dat onze tussenkomsten zouden gefilmd of opgenomen worden.”