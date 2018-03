Reconstructie Dodendraad wordt hersteld 29 maart 2018

De gemeente heeft opdracht gegeven om de reconstructie van de Dodendraad in De Klinge opnieuw te herstellen. In 2015 werd voor de herdenking van 100 jaar WOI door de gemeente een reconstructie van de grensversperring gerealiseerd. De gemeente benadrukt dat deze niet zal verdwenen, maar het alarm wordt wel afgekoppeld omdat dit de laatste jaren vaak aanleiding was voor vandalenstreken met overlast voor de buren als gevolg. De Dodendraad zal nog te bezichtigen zijn, maar dus zonder stroom op. Hij zal trouwens in oktober opnieuw onder de aandacht gebracht worden door de samenwerking die de gemeente aangaat met de Stichting Verhalis. Een lint van witte krokussen zal dan de dodendraad, die tijdens WOI op de grens stond, visualiseren. Het planten van de krokusbollen wordt een publieksmoment. In een latere fase wordt er ook een lange afstandsfietsroute ontwikkeld. (PKM)