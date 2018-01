PWA wordt 'wijk-werken' 02u52 0

Verschillende gemeenten in onze regio hebben beslist hun PWA onder te brengen bij Interwaas. Die zal 'wijk-werken' organiseren voor gemeenten en OCMW's. Het PWA of Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap moet van de Vlaamse regering hervormd worden. Langdurig werkzoekenden en leefloners zullen via het 'wijk-werken' werkervaring kunnen opdoen. Dat 'wijk-werken' wordt nu in tijd beperkt. Zowel Sint-Gillis-Waas als Kruibeke hebben de hervorming al op de gemeenteraad goedgekeurd. Daar worden vooral PWA'ers gebruikt voor scholen. (PKM)