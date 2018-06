Proefproject met kortopvang positief geëvalueerd 13 juni 2018

02u33 0 Sint-Gillis-Waas Twee proefprojecten rond kortopvang in basisscholen De Klimop en De Sterappel zijn ten einde, maar werden door de gemeente, de schooldirecties en Landelijke Kinderopvang positief geëvalueerd en krijgen nu een vervolg.

De proefprojecten werden opgestart omdat de buitenschoolse kinderopvang uit haar voegen dreigde te barsten. Daarom werd er een nieuwe kortopvang opgestart in twee scholen en dat project wordt dus verder gezet.





Voor het schooljaar 2018-2019 kunnen kinderen in de kortopvang De Sterappel terecht op maandag, dinsdag en donderdag. Dit is enkel voor de kinderen van De Sterappel, die opvang tot 17 uur nodig hebben. Kinderen die langer opvang nodig hebben, moeten na school meteen naar BKO 't Kuipertje. De school staat zelf in voor de begeleiding van de kinderen tijdens de kortopvang. De gemeente geeft de school hiervoor een toelage.





Bij De Klimop is er zowel een voor- als naschoolse kortopvang voor kinderen en dit tot 17.15 uur. Hier wordt de opvang georganiseerd door Landelijke Kinderopvang en ouders moeten zich vanaf 1 september registeren via de website van Landelijke Kinderopvang. (PKM)