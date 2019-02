Politie betrapt inbreker tijdens controleactie JVS

13 februari 2019

15u22 0 Sint-Gillis-Waas De lokale politie Waasland-Noord heeft vorig weekend een inbreker op heterdaad betrapt in Sint-Gillis-Waas, terwijl het bezig was met de controleactie Goliath. Een medeplichtige wordt nog opgespoord.

De politiezone Waasland-Noord nam van vrijdag 8 tot zaterdag 9 februari tussen 18 en 2 uur uur deel aan de politieactie Goliath in Oost-Vlaanderen. Die is gericht op de bestrijding van woninginbraken, homejackings, metaaldiefstallen, voertuigdiefstallen, ramkraken tot diefstallen van werkmateriaal.



Zeven voertuigen en acht personen werden door de politieploegen effectief gecontroleerd. Via het ANPR-systeem werden daarnaast nog 83 voertuigen gecontroleerd. Tijdens de controleactie liep er bij de politiezone een inbraakalarm binnen voor een bedrijf in Sint-Gillis-Waas. De interventieteams gingen meteen ter plaatse en konden met de hulp van de politiezone van Sint-Niklaas één verdachte op heterdaad betrappen. Een tweede verdachte ging op de vlucht.

De gevatte inbreker was een 55-jarige man met de Algerijnse nationaliteit, met adres in Nederland. Hij werd gearresteerd en op vordering van het parket van Oost-Vlaanderen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Die bevestigde zijn aanhouding. De voortvluchtige verdachte wordt nog opgespoord.