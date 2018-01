Pasar organiseert Jeneverwandeling 31 januari 2018

Afgelopen zondag hebben 35 leden van Pasar de traditionele Jeneverwandeling gewandeld in De Klinge. Er was een parcours van 8 km uitgestippeld door de bossen en langs Fort Bedmar en de Witte Bergen. Onderweg werd er twee keer gestopt voor een drankje en voor de kinderen was er een lekkere pannenkoek.





(PKM)