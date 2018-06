Parochiehuis wordt volwaardig ontmoetingscentrum INGRIJPENDE VERBOUWING GAAT 765.000 EURO KOSTEN KRISTOF PIETERS

21 juni 2018

02u39 0 Sint-Gillis-Waas Het Parochiehuis in De Klinge zal volgend jaar de deuren heropenen. De gemeente heeft het licht op groen gezet voor een ingrijpende verbouwing. Die wordt geraamd op 765.000 euro. De bedoeling is er een volwaardig ontmoetingscentrum van te maken.

Het parochiehuis sloot twee jaar geleden de deuren na een afgekeurde elektriciteitsinstallatie en na problemen met brandveiligheid. De hoog oplopende kosten werden onhoudbaar voor de vzw Parochiale Werken. Dit had zware gevolgen voor de verenigingen die gebruik maken van de zaal. In De Klinge was niet meteen een alternatief voorhanden.





Erfpachtovereenkomst

De vzw Parochiale Werken sloot intussen een erfpachtovereenkomst af met het gemeentebestuur. Die zal nu de noodzakelijke werken uitvoeren om het parochiehuis te heropenen. "We hebben nu de aanbestedingsprocedure opgestart", zegt schepen Wilbert Dhondt. "De kosten worden geraamd op 765.000 euro. Alle installaties worden vernieuwd en er zullen ook een aantal energiezuinige ingrepen gebeuren. Het eindresultaat moet een functioneel gebouw zijn waar verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden. In de grote zaal worden akoestische ingrepen gedaan en wordt de barinrichting groter en functioneler gemaakt. In het voormalige café kunnen in de toekomst kleinschaligere activiteiten georganiseerd worden en op de eerste verdieping is er een multifunctionele ruimte."





Na de verbouwing zal het Parochiehuis een officieel ontmoetingscentrum worden. Vooraf werden de gebruikers via een stuurgroep nauw betrokken werden bij het ontwerp. "Met dit project versterken we het gemeenschapsgevoel in De Klinge" zegt schepen Dhondt. "De gebruikers zullen namelijk ook in de toekomst nog een belangrijke rol spelen in de uitbating. Dit maakt dat de lokale gedragenheid nog groter wordt."





Stuurgroep

Vanuit de stuurgroep zal nu een nieuwe vzw OC Parochiehuis opgericht worden. "De vzw zal instaan voor de exploitatie en het beheer van het parochiehuis", zegt Frits Martens van de stuurgroep. "Toekomstige huurders zullen zich dus tot de vzw moeten richten als ze een activiteit willen organiseren."





Nog deze zomer ontvangen verenigingen en particulieren een oproep om een





infoavond bij te wonen. Tijdens deze avond krijgen ze een stand van zaken en kan men zich ook aansluiten bij de vzw. Die lanceert nu al een oproep naar elke creatieveling om een logo te ontwerpen en in te zenden. De winnaar van het uiteindelijk gekozen logo mag een mooie prijs verwachten. Het OC Parochiehuis zou normaal gezien eind 2019 de deuren moeten openen.