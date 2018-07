Parket trekt rijbewijs trucker in na dodelijk ongeval 03 juli 2018

Het parket van Oost-Vlaanderen heeft het rijbewijs ingetrokken van de trucker die zondagochtend betrokken was bij een dodelijk verkeersongeval op de E17 in Kruishoutem. Bij dat ongeval kwam de 40-jarige Maxime Boussery uit Sint-Gillis-Waas om het leven. De man reed met zijn auto te pletter op de achterkant van de vrachtwagen. Er wordt nu onderzocht of de truck bijzonder traag reed of zelfs stil stond op de weg. De 21-jarige Poolse bestuurder van de vrachtwagen legde wel een negatieve ademtest af. Niettemin werd het rijbewijs van de vrachtwagenbestuurder toch ingetrokken. Het parket stelde een wetsarts en een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval en het overlijden te onderzoeken. (PKM)