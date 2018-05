Oude Statie nu ook on wheels 18 mei 2018

Caroline Van Goethem en Hendrik De Jonghe, die intussen al bijna twee jaar café De Oude Statie uitbaat, heeft met het nodige feestgedruis de bar 'Irène - (ou)de Statie ons wheels' in gebruik genomen.





Dat is een caravan van 38 jaar, die genoemd werd naar cafébazin Irene Scheerders, echtgenote van René Geldermans. Zij baatte jarenlang het café De Veehandel uit. Later werd dat café Sportlokaal, vaste plek voor onder meer de schutters en de voetbalclub. "Irène behoort hier in De Klinge tot het collectief geheugen. Deze zomerbar op wielen is dan ook een ode aan haar", leggen Caroline en Hendrik uit.





