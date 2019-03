Opnieuw werkmateriaal gestolen uit voertuig Kristof Pieters

29 maart 2019

17u05 0

De plaag van inbraken in bestelwagens blijft voorlopig aanhouden. Dieven hebben ingebroken in een voertuig in de Kouterstraat in Sint-Gillis-Waas. Er werd werkmateriaal gestolen. Er werd eveneens ingebroken in een voertuig in de Donkerstraat in Beveren. Daar werd een autoruit ingeslagen en het voertuig doorzocht. Er werd echter niets gestolen.

Ook in andere zones zijn er opvallend veel inbraken in voertuigen. In de Spieveldstraat in Lokeren werd een omheiningsdraad doorgeknipt en ingebroken in een geparkeerd voertuig. Verder was er ook nog een diefstal van een wagen op een parking van een bedrijf in de Scherpeputstraat. Er werd ook een nummerplaat gestolen van een ander voertuig. Tot slot was er nog een inbraak in een licht geparkeerde vrachtauto in de Kaaswinkeldreef. De ruit werd ingeslagen. Er is een geldsom gestolen.

