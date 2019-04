Opnieuw haag in brand door onkruidbrander Kristof Pieters

16 april 2019

14u58 2 Sint-Gillis-Waas Voor de tweede maal in een week tijd heeft een haag vuur gevat door het gebruik van een onkruidbrander. De brandweer moest dinsdag uitrukken naar Klapdorp in Sint-Pauwels waar een haag langsheen het kerkhof vuur had gevat.

De brandweer was snel ter plaatse en kon het vuur snel doven. Een viertal meter beukenhaag raakte beschadigd. Een defecte onkruidbrander lag aan de oorzaak van de brand. Het is al de tweede keer op korte tijd dat zo’n toestel voor een brandje zorgt. Vorige week deed zich namelijk een identiek incident voor aan de ingang van het kerkhof in de Temsestraat in Rupelmonde. Daar vatte een stuk taxushaag vuur nadat een gemeentearbeider iets te dicht tegen de dorre haag gekomen was met zijn onkruidbrander.