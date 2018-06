Oplichter leert les maar niet 16 juni 2018

Een man uit het Vlaams-Brabantse Tienen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar en 8 maanden voor oplichting. L.G. leerde één van zijn slachtoffers kennen op een voetbalwedstrijd in Humbeek en raakte ermee aan de praat. Hij maakte hem warm om voor zijn bedrijfje, een onderneming in Sint-Gillis-Waas, te komen werken. Vervolgens vroeg hij de man en diens moeder aanzienlijke sommen 'als investering'. G. maakte daarbij ook gebruik van de moeilijke verstandhouding tussen moeder en zoon. Hij gaf het geld uit aan citytrips, kleren en andere spullen voor zichzelf. Toen het bedrog aan het licht kwam, probeerde hij beide slachtoffers nog een reeks dadingen te laten ondertekenen, maar die gingen daar niet op in. De man bleek eerder al twee keer veroordeeld te zijn voor oplichtingspraktijken. Hij moet zijn slachtoffers ook een schadevergoeding van 93.879 euro betalen. (WHW)