Openbare vulplaats voor sproeitoestellen 08 maart 2018

Landbouwers kunnen binnenkort hun sproeitoestellen vullen op een nieuwe installatie in de Lange Nieuwstraat in Meerdonk. Een openbare aanzuigplaats is een plaats waar land- en tuinbouwers water kunnen pompen uit een waterloop voor hun sproeitoestellen waarbij de eventuele puntvervuiling van de machines wordt gefilterd voor het terug in de bodem dringt. De plaats waar deze installatie wordt gerealiseerd, is gelegen in de Lange Nieuwstraat (tussen de Kijkverdrietstraat en de Koningspolderstraat). Het perceel is gelegen op eigendom van de Polder van het Land van Waas. Het Polderbestuur verleende een opstalrecht. De werken kosten 22.300 euro waarvan 65 procent gesubsidieerd wordt door de provincie. "Het is de eerste vulplaats in Oost-Vlaanderen", weet schepen van Landbouw Chantal Vergauwen (CD&V). "In West-Vlaanderen zijn er intussen al een zevental van deze installaties."





(PKM)