Ook tweede fase plan weekendverblijven vernietigd

De Raad van State heeft na de eerste fase nu ook de tweede fase van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor de weekendverblijven in Stekene en Sint-Gillis-Waas vernietigd. Dat plan moest een einde stellen aan de onzekerheid voor de bewoners. Met in totaal drie PRUP's wou de provincie orde op zaken stellen in de weekendverblijfzones. Er werd permanente bewoning toegestaan in weekendhuisjes die aansluiten bij bestaande woonzones. Andere zones voor verblijfsrecreatie zouden dan weer een groene bestemming krijgen. Nadat een eerste plan vorig jaar werd vernietigd door de Raad van State, sneuvelde nu ook de tweede fase. Volgens burgemeester Stany De Rechter (GeBe) betekent dit niet dat er opnieuw een periode van rechtsonzekerheid aanbreekt. "Na de goedkeuring van de twee PRUP's hebben heel wat eigenaars van weekendverblijven een bouwvergunning ingediend om de bestemming van hun pand te laten wijzigen. De vernietiging van het plan door de Raad van State maakt geen verschil voor de goedgekeurde dossiers. Die blijven geldig. Wie een bestemmingswijziging kreeg, zal die dus behouden", benadrukt De Rechter. Wie nog geen aanvraag indiende, kan dit door de uitspraak van de Raad van State niet meer doen. Om hoeveel mensen het precies gaat, is niet bekend. Sommige eigenaars gebruiken het ook effectief als weekendverblijf en die moesten geen bestemmingswijziging aanvragen. (PKM)