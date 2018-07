Ook cursussen in bibzaal Dries 17 juli 2018

De gemeente werkt al jaren samen met Janitor om in GC De Route of de bibliotheek heel wat interessante cursussen aan te bieden. Voor het aanbod voor het schooljaar 2018-2019 wordt voor het eerst ook het bibzaaltje aan de Dries in Sint-Pauwels ingezet. Het gaat vooral om initiatiecursussen om te leren werken met Windows, Publisher, Powerpoint, maar men kan ook meer leren met de eigen smartphone of tablet. Dit jaar is er ook opnieuw een beginnerscursus Spaans. Inschrijven kan tot 10 augustus in het Welzijnshuis, 03/727.17.36, welzijn@sint-gillis-waas.be. Vanaf 17 augustus schrijf je in bij Janitor, 0471/01.30.00 of 03/ 295.71.72 of info@janitor.be. Meer info: www.janitor.be (PKM)