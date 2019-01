Ook Buurtinformatienetwerk voor Sint-Gillis-Waas in de maak Kristof Pieters

17 januari 2019

16u30 0 Sint-Gillis-Waas Na Sint-Pauwels, Meerdonk en De Klinge is er ook voor Sint-Gillis-Waas een buurtinformatienetwerk in de maak. Maandagavond 25 februari om 19 uur geeft de politie Waasland-Noord een gratis infovergadering over in GC De Route in de Stationstraat.

Volgende week donderdag, 24 januari, wordt het charter van BIN De Klinge ondertekend. BIN De Klinge telt ondertussen al meer dan 160 leden. Met de komst van een vierde BIN in de centrumgemeente zelf is het volledige grondgebied van Sint-Gillis-Waas gedekt door buurtinformatienetwerken. In totaal zullen vier BIN’s de politie helpen in de strijd tegen diefstallen.

Een buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een bepaalde buurt/afgebakende zone. “Buurtbewoners die iets verdachts zien in hun wijk kunnen ons verwittigen via het buurtinformatienetwerk”, vertelt korpschef Leo Mares. “Wij schatten de situatie dan in en kunnen beslissen om naar alle aangesloten BIN-leden een telefonisch BIN-bericht te verspreiden met de vraag om mee uit te kijken naar verdachte personen/voertuigen. Het uitwisselen van deze informatie zorgt voor een grotere sociale controle, moedigt de waakzaamheid van de burger aan en verhoogt de meldingsbereidheid”.

Burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) is tevreden dat nu ook Sint-Gillis-Waas een eigen buurtinformatienetwerk zal krijgen. “De politie en de buurtinformatienetwerken kunnen samen onze gemeente een stuk veiliger en leefbaarder maken. Hoe meer leden bij een BIN zijn aangesloten, hoe meer ogen de omgeving bewaken”, laat ze weten.

Aansluiten bij een buurtinformatienetwerk is gratis en heel eenvoudig. Meer informatie via http://www.lokalepolitie.be/5904/vragen/preventie/ik-wil-lid-worden-van-een-bin