Onwel geworden bestuurder oorzaak van ongeval Kristof Pieters

05 september 2018

De bestuurder die dinsdag om iets na 14 uur met zijn wagen tegen de gevel van een huis reed in de Lage Kerkwegel in Sint-Gillis-Waas was onwel geworden. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn twee passagiers raakten lichtgewond.