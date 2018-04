Onteigeningen nodig om Zandstraat definitief heraan te leggen 19 april 2018

Vooraleer de N403 in Sint-Pauwels definitief kan heraangelegd worden, moeten sommige bewoners afstand doen van een deel van hun voortuin. Dat is gebleken uit een overleg van actiecomité Veilig Sinpals en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) afgelopen dinsdag. In augustus volgt wel al een nieuwe laag asfalt. De huidige is in zo slechte staat dat de snelheid moest verlaagd worden. Dit jaar zou er wel al een tonnagebeperking van 3,5 ton komen op de druk bereden gewestweg.





"We zijn er van overtuigd dat AWV wel de mogelijke onteigeningen tot een minimum tracht te beperken", zegt Wendy Maes van het Veilig Sinpals. "Het betreft enkel voortuinen, dus zeker geen woningen, en de breedte zal beperkt zijn tot maximum twee meter."





Volgens het actiecomité had AWV ook oor voor de twijfels en opmerkingen van de bewoners. Een precieze datum voor de heraanleg ligt nog niet vast maar 2020 blijkt wellicht te optimistisch. Dit zal namelijk afhangen van het vlotte verloop van de onteigeningen. Ook het invoeren van de tonnagebeperking werd besproken en daarover kreeg het actiecomité alvast bevestiging dat de invoering van een tonnagebeperking er zal komen. In overleg met de andere gemeenten wordt een plan uitgewerkt om dit in goede banen te lijden. Er moeten ook alternatieve routes uitgestippeld worden en controlesystemen voorzien. Mogelijk zal de invoering wel nog dit jaar gebeuren. Vlaams Volksvertegenwoordiger Koen Daniëls (N-VA), die de tonnagebeperking bepleitte bij minister Weyts, reageert tevreden. "Ik ben blij dat er eindelijk overleg is met het actiecomité en er nu een globale aanpak komt", zegt Daniëls. (PKM)