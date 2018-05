Online inschrijven voor Knuffel- en Grabbelpas 16 mei 2018

Vanaf nu kan men ook online inschrijven en betalen voor de Knuffel- en Grabbelpas in Sint-Gillis-Waas. De gemeente lanceerde hiervoor een nieuwe webmodule. Gebruikers moeten wel eerst een account aanmaken. Daarna kan men een keuze maken uit activiteiten voor kinderen en jongeren in augustus. Het programma is ook terug te vinden op de website www.sint-gillis-waas.be. De nieuwe formule houdt wel in dat men achteraf niks meer kan wijzigen of terugbetaald krijgen. Enkel op vertoon van een doktersbriefje van het kind, kunnen de activiteiten terugbetaald worden. Wie geen computer heeft, kan terecht in het Administratief en Bestuurscentrum na een afspraak via 03 727 17 00. (PKM)