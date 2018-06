Ongeval veroorzaakt lange file op E34 08 juni 2018

Een ongeval met een personenwagen, een lichte bestelwagen en een vrachtwagen heeft donderdagavond voor heel wat verkeershinder gezorgd op de E34 richting Brugge, ter hoogte van Sint-Gillis-Waas. Eerst reed een bestelwagen achteraan in op een peperdure Tesla. Een vrachtwagen kon de wagens die net gebotst waren niet meer ontwijken en schampte een van de voertuigen. Ook de vrachtwagen liep daarbij schade op. In de bestelwagen raakten twee inzittenden gewond. Zij werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De twee rijstroken van de E34 waren ruim een uur afgesloten. Het verkeer kon alleen over de pechstrook passeren. Er stond op een bepaald moment een file met een wachttijd van een uur. (JVS)